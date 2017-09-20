ГПУ зафиксировала на Донбассе 600 фактов пыток со стороны боевиков

MIGnews.com.ua

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины зафиксировали 600 случаев пыток людей со стороны боевиков на оккупированной территории Донбасса. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время брифинга в Днепре, который транслирован NewsOne.

"У нас есть 600 фактов пыток: снятие кожи, скальпа, кастрирование, заливание свинца в горло, расчленение, распятие на кресте, ссылки на минное поле, чем занимаются российские террористические войска", - подчеркнул Луценко.

Он отметил, что в задачи ведомства также входит оценка фактов военных преступлений Российской Федерации. Луценко уточнил, что о подозрении уже объявили 20 российским генералам и адмиралам, которых обвиняют в преступлениях против человечности.