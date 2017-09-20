Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
ГПУ зафиксировала на Донбассе 600 фактов пыток со стороны боевиков
20.09.2017 15:23

ГПУ зафиксировала на Донбассе 600 фактов пыток со стороны боевиков  Видеорепортаж

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины зафиксировали 600 случаев пыток людей со стороны боевиков на оккупированной территории Донбасса. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время брифинга в Днепре, который транслирован NewsOne.

"У нас есть 600 фактов пыток: снятие кожи, скальпа, кастрирование, заливание свинца в горло, расчленение, распятие на кресте, ссылки на минное поле, чем занимаются российские террористические войска", - подчеркнул Луценко.

Он отметил, что в задачи ведомства также входит оценка фактов военных преступлений Российской Федерации. Луценко уточнил, что о подозрении уже объявили 20 российским генералам и адмиралам, которых обвиняют в преступлениях против человечности.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во время содержания в плену боевики убили 134 военных и гражданских лица. При этом имена 121 человека до сих пор н известны. Такие данные получили украинские следователи после допроса 900 лиц, которые на сегодняшний день уже освобождены из плена представителей незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Теги материала: Донбасс, ГПУ, Юрий Луценко, пытки, видео
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [2] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Штаб АТО: Боевики увеличили количество обстрелов на луганском направлении
Важное
Штаб АТО: Боевики увеличили количество обстрелов на луганском направлении
На учениях "Запад-2017" вертолет обстрелял толпу зрителей: есть пострадавшие
Важное
На учениях "Запад-2017" вертолет обстрелял толпу зрителей: есть пострадавшие  Видеорепортаж
Штаб АТО: За день на Донбассе семь обстрелов и двое раненых
Важное
Штаб АТО: За день на Донбассе семь обстрелов и двое раненых
В Индонезии крокодил загрыз местного шамана. ВИДЕО
Важное
В Индонезии крокодил загрыз местного шамана. ВИДЕО  Видеорепортаж
Штаб АТО: Один украинский военный получил ранение в результате обстрела
Важное
Штаб АТО: Один украинский военный получил ранение в результате обстрела
Боевики обстреляли подразделения ВСУ возле Новотроицкого
Важное
Боевики обстреляли подразделения ВСУ возле Новотроицкого

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Порошенко: Миротворцы помогут Украине восстановить справедливость
Эксклюзив  Порошенко: Миротворцы помогут Украине восстановить справедливость
20.09.2017
Тетерук: Гражданам необходимо следить за избранными нардепами
Эксклюзив  Тетерук: Гражданам необходимо следить за избранными нардепами  Видеорепортаж
20.09.2017
Как использовать сентябрьское новолуние по максимуму: советы астролога
Эксклюзив  Как использовать сентябрьское новолуние по максимуму: советы астролога
20.09.2017
Вадим Рабинович: У власти одно правило: удержаться в креслах, а что будет с народом - неважно!
Эксклюзив  Вадим Рабинович: У власти одно правило: удержаться в креслах, а что будет с народом - неважно!
20.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика