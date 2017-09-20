Взрыв в жилом доме произошел в Николаеве

MIGnews.com.ua

В среду, 20 сентября, в Николаеве произошел взрыв в жилом доме. Об этом сообщает в пресс-центр и областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным источника, в службу спасения поступило сообщение о пожаре в доме по улице Севастопольская, 43/1 Центрального района Николаева.

"В результате происшествия пострадал 31-летний мужчина, предположительно хозяин, который госпитализирован в больничное учреждение. Его состояние оценивается как тяжелое", - отметили в ГСЧС.

На данный момент тушение пожара продолжается. Дополнительно на месте работают бригады скорой медицинской помощи, представители правоохранительных органов и аварийные бригады Николаева.