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Взрыв в жилом доме произошел в Николаеве
20.09.2017 11:57

Взрыв в жилом доме произошел в Николаеве

В среду, 20 сентября, в Николаеве произошел взрыв в жилом доме.  Об этом сообщает в пресс-центр и областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным источника, в службу спасения поступило сообщение о пожаре в доме по улице Севастопольская, 43/1 Центрального района Николаева.

"В результате происшествия пострадал 31-летний мужчина, предположительно хозяин, который госпитализирован в больничное учреждение. Его состояние оценивается как тяжелое", - отметили в ГСЧС.

На данный момент тушение пожара продолжается. Дополнительно на месте работают бригады скорой медицинской помощи, представители правоохранительных органов и аварийные бригады Николаева.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в центре Киева прогремел взрыв. Очень сильно пострадал автомобиль. В момент взрыва в автомобиле находилась женщина. Очевидцы взрыва успели вытащить ее из машины, она находилась на пассажирском сиденьи. 

Теги материала: ГСЧС, Николаев
Новости СМИ2
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