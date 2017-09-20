В среду, 20 сентября, у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает Геологическая служба США, сообщает УНН.
По данным источника, эпицентр землетрясения располагался в 256 километрах к западу от острова Окленд. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Стоит отметить, что подземные толчки были зафиксированы в 01.43 по времени UTC.
Кроме этого, информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, китайскую провинцию Сычуань всколыхнуло землетрясение магнитудой 6,5 балла по шкале Рихтера. По состоянию на утро 9 августа количество жертв в результате сильного землетрясения в юго-западной китайской провинции Сычуань возросло до 13 человек. Данных о конкретном количестве пострадавших иностранцев пока не поступало.