У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение

MIGnews.com.ua

В среду, 20 сентября, у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает Геологическая служба США, сообщает УНН .

По данным источника, эпицентр землетрясения располагался в 256 километрах к западу от острова Окленд. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Стоит отметить, что подземные толчки были зафиксированы в 01.43 по времени UTC.

Кроме этого, информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.