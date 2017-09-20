В Мексике произошло семибалльное землетрясение: сотни погибших

Во вторник, 19 сентября, на северо-востоке Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,1, сообщает УНН.
Стоит отметить, что на данный момент известно о 226 погибших: 55 - в штате Морелос, 117 - в Мехико, 39 - в штате Пуэбла, 12 - в штате Мехико и 3 - в штате Герреро. И число жертв с каждым часом не прекращает расти.
Кроме этого, в результате землетрясения пострадали здания в столице Мексики. По словам мэра города, не менее 20 зданий частично обвалились. В нескольких разрушенных зданиях начались пожары.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 8 сентября неподалеку от южного побережья Мексики в Тихом океане произошло землетрясение, магнитуда которого составила восемь баллов. Эпицентр подземных толчков зафиксирован на расстоянии приблизительно 120 километров к юго-западу от города Пиджиджапан на глубине 35 километров. Предупреждение о цунами объявили для Мексики, Гватемалы, Сальвадора, Коста-Рики, Никарагуа, Панамы и Гондураса.