Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 23 раза обстреляли позиции ВСУ

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 23 раза обстреляли позиции ВСУ, но потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
На донецком направлении оккупанты трижды били по украинских опорных пунктах из различных видов гранатометов сохранялась в районе Авдеевской промзоны. Здесь после 18:00, пулеметов и стрелкового оружия. Также под обстрелы попали укрепления сил АТО вблизи Майорского, Верхнеторецкого и Невельского. Кроем того, боевики выпустили 10 мин калибра 120 миллиметров и применяли вооружение БМП у Песков.
На луганском направлении противник обстрелял из гранатометов опорные пункты в окрестностях Станицы Луганской, а из минометов бил вблизи Новозвановки.
На приморском направлении под огонь боевиков из крупнокалиберных пулеметов трижды попали украинские защитники Водяного.
Стоит отметить, что на каждый второй обстрел силы АТО открывали ответный огонь.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители незаконных вооруженных формирований не прекращают обстреливать позиции украинских военнослужащих на всех направлениях, несмотря на взятые обязательства.