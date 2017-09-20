Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 23 раза обстреляли позиции ВСУ

MIGnews.com.ua

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 23 раза обстреляли позиции ВСУ, но потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

На донецком направлении оккупанты трижды били по украинских опорных пунктах из различных видов гранатометов сохранялась в районе Авдеевской промзоны. Здесь после 18:00, пулеметов и стрелкового оружия. Также под обстрелы попали укрепления сил АТО вблизи Майорского, Верхнеторецкого и Невельского. Кроем того, боевики выпустили 10 мин калибра 120 миллиметров и применяли вооружение БМП у Песков.

На луганском направлении противник обстрелял из гранатометов опорные пункты в окрестностях Станицы Луганской, а из минометов бил вблизи Новозвановки.

На приморском направлении под огонь боевиков из крупнокалиберных пулеметов трижды попали украинские защитники Водяного.

Стоит отметить, что на каждый второй обстрел силы АТО открывали ответный огонь.