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Штаб АТО: Боевики увеличили количество обстрелов на луганском направлении
19.09.2017 19:13

Штаб АТО: Боевики увеличили количество обстрелов на луганском направлении

Представители незаконных вооруженных формирований восемь раз нарушили перемирие во вторник, 19 сентября. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Самая напряженная обстановка наблюдается на луганском направлении, где в последнее время значительно увеличивается число вражеских провокаций. Почти с 1:00 российско-оккупационные войска два раза обстреляли позиции украинских военных около Новотошковского из минометов калибра 120 мм. Приблизительно в 7:00 они использовали артиллерию калибра 152 мм. Также боевики обстреляли из минометов опорные пункты Вооруженных сил Украины возле Крымского.

На донецком направлении незаконные вооруженные формирования открывали огонь из стрелкового оружия в районе Каменки и Майорского.

"Также на второй линии обороны не прекращаются мероприятия боевой подготовки в механизированных, мотопехотных и горно-пехотных частях", - добавили в пресс-центре.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, за минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ, в результате чего двое украинских защитников получили ранения.

Теги материала: АТО, Донбасс, ВСУ, боевики, обстрел
Новости СМИ2
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