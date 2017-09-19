Штаб АТО: Боевики увеличили количество обстрелов на луганском направлении

MIGnews.com.ua

Представители незаконных вооруженных формирований восемь раз нарушили перемирие во вторник, 19 сентября. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Самая напряженная обстановка наблюдается на луганском направлении, где в последнее время значительно увеличивается число вражеских провокаций. Почти с 1:00 российско-оккупационные войска два раза обстреляли позиции украинских военных около Новотошковского из минометов калибра 120 мм. Приблизительно в 7:00 они использовали артиллерию калибра 152 мм. Также боевики обстреляли из минометов опорные пункты Вооруженных сил Украины возле Крымского.

На донецком направлении незаконные вооруженные формирования открывали огонь из стрелкового оружия в районе Каменки и Майорского.

"Также на второй линии обороны не прекращаются мероприятия боевой подготовки в механизированных, мотопехотных и горно-пехотных частях", - добавили в пресс-центре.