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В Киеве произошел пожар в подземном переходе на Крещатике
19.09.2017 18:26

В Киеве произошел пожар в подземном переходе на Крещатике

Пожар произошел в подземном переходе на Крещатике в Киеве. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлану Водолагу.

"В 17:26 поступило сообщение о том, что в подземном переходе на Крещатике напротив гостиницы "Днепр" под лестничными клетками произошло возгорание мусора. В 17:39 пожар потушили", - сказала она.

Кроме того, сообщается, что в настоящее время пожарные бригады уже покинули место происшествия.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, пожар, унесший жизни четырех человек, произошел в одном из жилых домов в Херсоне. В результате происшествия погибла женщина и трое ее детей. Отмечается, что тело пятилетней девочки, умершей во время пожара, обнаружили под завалами сгоревшего дома.

Теги материала: Киев, Крещатик, пожар, ГСЧС
Новости СМИ2
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