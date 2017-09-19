В Киеве произошел пожар в подземном переходе на Крещатике

MIGnews.com.ua

Пожар произошел в подземном переходе на Крещатике в Киеве. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлану Водолагу.

"В 17:26 поступило сообщение о том, что в подземном переходе на Крещатике напротив гостиницы "Днепр" под лестничными клетками произошло возгорание мусора. В 17:39 пожар потушили", - сказала она.

Кроме того, сообщается, что в настоящее время пожарные бригады уже покинули место происшествия.