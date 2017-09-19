В результате пожара в Херсоне погибли трое детей

Пожар, унесший жизни четырех человек, произошел в одном из жилых домов в Херсоне. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент случился во вторник, 19 сентября, в 4:49 на улице Сагайдачного, 9. Сообщается, что возгорание началось с кровли двухэтажного жилого дома на площади более 200 квадратных метров, после чего огонь распространился на второй этаж.
В результате происшествия погибла женщина и трое ее детей. Отмечается, что тело пятилетней девочки, умершей во время пожара, обнаружили под завалами сгоревшего дома. Супруг погибший получил ожоги, также пострадала еще одна жительница дома и спасатель, помогавший людям при эвакуации.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Киевский районный суд Одессы взял под стражу без возможности внесения залога директора коммунального внешкольного учебного заведения "Оздоровительно-спортивный комплекс "Виктория", в котором из-за возгорания скончались дети.