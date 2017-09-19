Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В результате пожара в Херсоне погибли трое детей
19.09.2017 16:48

В результате пожара в Херсоне погибли трое детей  Фоторепортаж

Пожар, унесший жизни четырех человек, произошел в одном из жилых домов в Херсоне. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент случился во вторник, 19 сентября, в 4:49 на улице Сагайдачного, 9. Сообщается, что возгорание началось с кровли двухэтажного жилого дома на площади более 200 квадратных метров, после чего огонь распространился на второй этаж.

В результате происшествия погибла женщина и трое ее детей. Отмечается, что тело пятилетней девочки, умершей во время пожара, обнаружили под завалами сгоревшего дома. Супруг погибший получил ожоги, также пострадала еще одна жительница дома и спасатель, помогавший людям при эвакуации.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Киевский районный суд Одессы взял под стражу без возможности внесения залога директора коммунального внешкольного учебного заведения "Оздоровительно-спортивный комплекс "Виктория", в котором из-за возгорания скончались дети.

Теги материала: Херсон, пожар, смерть, дети, ГСЧС, фото
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Хмельницкой области разбился самолет
Важное
В Хмельницкой области разбился самолет  Фоторепортаж
На территории военного комплекса в Чехии прогремел взрыв
Важное
На территории военного комплекса в Чехии прогремел взрыв
В Киеве пенсионерка погибла под колесами мотоцикла
Важное
В Киеве пенсионерка погибла под колесами мотоцикла  Фоторепортаж
В результате столкновения автобусов в Нью-Йорке скончались три человека
Важное
В результате столкновения автобусов в Нью-Йорке скончались три человека
В Индонезии крокодил загрыз местного шамана. ВИДЕО
Важное
В Индонезии крокодил загрыз местного шамана. ВИДЕО  Видеорепортаж
Пожар в "Виктории": Директора лагеря взяли под стражу на 2 месяца без права залога
Важное
Пожар в "Виктории": Директора лагеря взяли под стражу на 2 месяца без права залога

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

После заседания по делу 2 мая под судом произошла потасовка со взрывами и слезоточивым газом
Эксклюзив  После заседания по делу 2 мая под судом произошла потасовка со взрывами и слезоточивым газом  Фоторепортаж  Видеорепортаж
18.09.2017
Лунный гороскоп на неделю 18-24 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 18-24 сентября
18.09.2017
Вадим Рабинович: Гонтарева и Рожкова готовят аферу, которая окончательно дограбит Украину
Эксклюзив  Вадим Рабинович: Гонтарева и Рожкова готовят аферу, которая окончательно дограбит Украину
18.09.2017
Харлан обиделась из-за отсутствия награды от родного города после победы на Олимпиадах
Эксклюзив  Харлан обиделась из-за отсутствия награды от родного города после победы на Олимпиадах
17.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика