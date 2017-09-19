В Хмельницкой области разбился самолет

MIGnews.com.ua

Самолет Z-37 Cmelak, который совершал опрыскивания между селами Баглаи и Трительники, разбился в Хмельницкой области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Летательный аппарат упал во вторник, 19 сентября, приблизительно в 11:15. На территорию сельскохозяйственного поля с подсолнухами он рухнул из-за неисправности.

На место происшествия прибыли четыре человека личного состава 26-й Государственной пожарно-спасательной части и одна единица техники.

Спасателям удалось освободить пострадавшего из кабины и передать его медикам. Отмечается, что мужчину с многочисленными травмами госпитализировали в Волочискую центральную районную больницу, он находится в удовлетворительном состоянии.

Также сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям приняли меры, чтобы не допустить возгорание самолета.