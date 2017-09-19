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На территории военного комплекса в Чехии прогремел взрыв
19.09.2017 15:20

На территории военного комплекса в Чехии прогремел взрыв

Взрыв, в результате которого погиб один человек, произошел на территории военного комплекса в Чехии. Об этом сообщает 420on.cz со ссылкой на главу отдела коммуникаций Министерства обороны Яна Пейшека.

"Один человек погиб, еще один - серьезно ранен. На территории военного комплекса в чешском Вышкове произошел взрыв. Место происшествия перекрыто, угрозы следующего взрыва нет", - говорится в сообщении.

Взрыв прогремел после 9:00 в здании, используемом в качестве общежития для военных и административного центра. Неизвестное взрывное устройство сработало в закрытых подвальных помещениях, доступ в которые есть у Военной полиции.

Пейшек заявил, что происшествие не связано с терактом либо умышленным преступлением. В настоящее время жизни пострадавшего ничего не угрожает, но у него серьезно травмирован глаз.

В настоящее время работники Военной полиции устанавливают обстоятельства происшествия, здание оцеплено.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, взрыв, в результате которого 15 военнослужащих были ранены, произошел на военной базе в Соединенных Штатах Америки.

Теги материала: Чехия, взрыв, полиция, смерть
Новости СМИ2
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