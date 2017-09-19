Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
На учениях "Запад-2017" вертолет обстрелял толпу зрителей: есть пострадавшие
19.09.2017 14:44

На учениях "Запад-2017" вертолет обстрелял толпу зрителей: есть пострадавшие  Видеорепортаж

Стало известно, что во время российско-белорусских военных учений "Запад-2017" боевой вертолет случайно дал залп по толпе зрителей, вследствие чего два человека госпитализированы, сообщает УНИАН.

По данным источника, инцидент произошел незадолго до визита на полигон президента РФ Владимира Путина.

"Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале. Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты", - отметил источник.

Стоит отметить, что в Минобороны РФ опровергли залп из вертолета по толпе на учениях "Запад-2017", несмотря на видеодоказательства.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в НАТО заявили, что учения "Запад-2017" похожи на подготовку к масштабной войне. Чешский генерал рассказал, что в НАТО активизировали свое стремление восстановить военные связи с Российской Федерацией для того, чтобы во время проведения маневров избежать "нежелательных потенциально возможных инцидентов".

Теги материала: учение, Запад, вертолет, толпа, ВИДЕО
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [72] всего оценили 9
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Индонезии крокодил загрыз местного шамана. ВИДЕО
Важное
В Индонезии крокодил загрыз местного шамана. ВИДЕО  Видеорепортаж
Активисты взяли штурмом мэрию Одессы из-за смерти детей в лагере
Важное
Активисты взяли штурмом мэрию Одессы из-за смерти детей в лагере  Фоторепортаж
В Одессе загорелся детский лагерь: есть погибшие
Важное
В Одессе загорелся детский лагерь: есть погибшие  Видеорепортаж
В художественной галерее в Киеве застрелился мужчина
Важное
В художественной галерее в Киеве застрелился мужчина  Видеорепортаж
Стали известны подробности пожара на рынке "Колибрис"
Важное
Эксклюзив  Стали известны подробности пожара на рынке "Колибрис"  Видеорепортаж
Пожар в киевском метро: причины, пострадавшие
Важное
Пожар в киевском метро: причины, пострадавшие  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

После заседания по делу 2 мая под судом произошла потасовка со взрывами и слезоточивым газом
Эксклюзив  После заседания по делу 2 мая под судом произошла потасовка со взрывами и слезоточивым газом  Фоторепортаж  Видеорепортаж
18.09.2017
Лунный гороскоп на неделю 18-24 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 18-24 сентября
18.09.2017
Вадим Рабинович: Гонтарева и Рожкова готовят аферу, которая окончательно дограбит Украину
Эксклюзив  Вадим Рабинович: Гонтарева и Рожкова готовят аферу, которая окончательно дограбит Украину
18.09.2017
Харлан обиделась из-за отсутствия награды от родного города после победы на Олимпиадах
Эксклюзив  Харлан обиделась из-за отсутствия награды от родного города после победы на Олимпиадах
17.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика