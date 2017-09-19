На учениях "Запад-2017" вертолет обстрелял толпу зрителей: есть пострадавшие

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Стало известно, что во время российско-белорусских военных учений "Запад-2017" боевой вертолет случайно дал залп по толпе зрителей, вследствие чего два человека госпитализированы, сообщает УНИАН .

По данным источника, инцидент произошел незадолго до визита на полигон президента РФ Владимира Путина.

"Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале. Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты", - отметил источник.

Стоит отметить, что в Минобороны РФ опровергли залп из вертолета по толпе на учениях "Запад-2017", несмотря на видеодоказательства.