Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Киеве пенсионерка погибла под колесами мотоцикла
19.09.2017 14:11

В Киеве пенсионерка погибла под колесами мотоцикла  Фоторепортаж

Во вторник, 19 сентября, в Киеве возле центрального автовокзала в Киеве мотоциклист насмерть сбил пенсионерку, сообщает dtp.kiev.ua.

По данным источника, женщина перебегала дорогу в неустановленном месте, а именно - трехполосную скоростную трассу.

Пенсионерка пересекла две полосы движения, а на третий в нее врезался мотоциклист.

От полученных травм женщина скончалась на месте, а байкер находится в карете скорой помощи, где ему оказывают медицинскую помощь.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве водитель такси сбил мотоциклиста на Столичном шоссе. После столкновения мотоцикл остался лежать на асфальте, а машина продолжила двигаться, пересекла дорогу и вылетела в кювет. Согласно неподтвержденной официально информации, в дорожно-транспортном происшествии погиб сотрудник полиции охраны.

Теги материала: ФОТО, мотоцикл, женщина, погибшие
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В результате пожара в Херсоне погибли трое детей
Важное
В результате пожара в Херсоне погибли трое детей  Фоторепортаж
В Хмельницкой области разбился самолет
Важное
В Хмельницкой области разбился самолет  Фоторепортаж
Активисты взяли штурмом мэрию Одессы из-за смерти детей в лагере
Важное
Активисты взяли штурмом мэрию Одессы из-за смерти детей в лагере  Фоторепортаж
СБУ задержала информатора боевиков "ДНР"
Важное
СБУ задержала информатора боевиков "ДНР"  Фоторепортаж
В одесском лагере, где погибли дети, несколько месяцев не работала сигнализация
Важное
В одесском лагере, где погибли дети, несколько месяцев не работала сигнализация
Стали известны подробности трагического происшествия с трамваем на Куреневке
Важное
Стали известны подробности трагического происшествия с трамваем на Куреневке

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

После заседания по делу 2 мая под судом произошла потасовка со взрывами и слезоточивым газом
Эксклюзив  После заседания по делу 2 мая под судом произошла потасовка со взрывами и слезоточивым газом  Фоторепортаж  Видеорепортаж
18.09.2017
Лунный гороскоп на неделю 18-24 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 18-24 сентября
18.09.2017
Вадим Рабинович: Гонтарева и Рожкова готовят аферу, которая окончательно дограбит Украину
Эксклюзив  Вадим Рабинович: Гонтарева и Рожкова готовят аферу, которая окончательно дограбит Украину
18.09.2017
Харлан обиделась из-за отсутствия награды от родного города после победы на Олимпиадах
Эксклюзив  Харлан обиделась из-за отсутствия награды от родного города после победы на Олимпиадах
17.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика