В Киеве пенсионерка погибла под колесами мотоцикла

MIGnews.com.ua

Во вторник, 19 сентября, в Киеве возле центрального автовокзала в Киеве мотоциклист насмерть сбил пенсионерку, сообщает dtp.kiev.ua.

По данным источника, женщина перебегала дорогу в неустановленном месте, а именно - трехполосную скоростную трассу.

Пенсионерка пересекла две полосы движения, а на третий в нее врезался мотоциклист.

От полученных травм женщина скончалась на месте, а байкер находится в карете скорой помощи, где ему оказывают медицинскую помощь.