В Киеве пенсионерка погибла под колесами мотоцикла

Во вторник, 19 сентября, в Киеве возле центрального автовокзала в Киеве мотоциклист насмерть сбил пенсионерку, сообщает dtp.kiev.ua.
По данным источника, женщина перебегала дорогу в неустановленном месте, а именно - трехполосную скоростную трассу.
Пенсионерка пересекла две полосы движения, а на третий в нее врезался мотоциклист.
От полученных травм женщина скончалась на месте, а байкер находится в карете скорой помощи, где ему оказывают медицинскую помощь.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве водитель такси сбил мотоциклиста на Столичном шоссе. После столкновения мотоцикл остался лежать на асфальте, а машина продолжила двигаться, пересекла дорогу и вылетела в кювет. Согласно неподтвержденной официально информации, в дорожно-транспортном происшествии погиб сотрудник полиции охраны.