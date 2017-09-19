В Киеве неизвестные в балаклавах расстреляли мужчину

MIGnews.com.ua

Во вторник, 19 сентября, ночью неизвестные в балаклавах в гаражном кооперативе в Дарницком районе Киева расстреляли из травматического оружия мужчину. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

Стоит отметить, что инцидент произошел в гаражном кооперативе, который находится по адресу ул. Уютная, 1А.

По данным источника, пострадавшего мужчину доставили в больницу.

Кроме этого, стрелявшие скрылись в неизвестном направлении.

На месте инцидента работала следственно-оперативная группа. Уголовное дело пока не открыли.