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В Киеве неизвестные в балаклавах расстреляли мужчину
19.09.2017 11:43

В Киеве неизвестные в балаклавах расстреляли мужчину

Во вторник, 19 сентября, ночью неизвестные в балаклавах в гаражном кооперативе в Дарницком районе Киева расстреляли из травматического оружия мужчину. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

Стоит отметить, что инцидент произошел в гаражном кооперативе, который находится по адресу ул. Уютная, 1А.

По данным источника, пострадавшего мужчину доставили в больницу.

Кроме этого, стрелявшие скрылись в неизвестном направлении.

На месте инцидента работала следственно-оперативная группа. Уголовное дело пока не открыли.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ученик Киевского профессионального лицея строительства и коммунального хозяйства пострадал в результате стрельбы в учебном заведении. Стоит отметить, что злоумышленником оказался 23-летний киевлянин. Он ранил парня в ногу.

Теги материала: стрельба, Киев, неизвестные, полиция
Новости СМИ2
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