В Киеве неизвестные в балаклавах расстреляли мужчину

Во вторник, 19 сентября, ночью неизвестные в балаклавах в гаражном кооперативе в Дарницком районе Киева расстреляли из травматического оружия мужчину. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный".
Стоит отметить, что инцидент произошел в гаражном кооперативе, который находится по адресу ул. Уютная, 1А.
По данным источника, пострадавшего мужчину доставили в больницу.
Кроме этого, стрелявшие скрылись в неизвестном направлении.
На месте инцидента работала следственно-оперативная группа. Уголовное дело пока не открыли.
Как сообщал MIGnews.com.ua, ученик Киевского профессионального лицея строительства и коммунального хозяйства пострадал в результате стрельбы в учебном заведении. Стоит отметить, что злоумышленником оказался 23-летний киевлянин. Он ранил парня в ногу.