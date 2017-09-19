Ураган "Мария" усилился до максимальной пятой категории

Во вторник, 19 сентября, ураган "Мария", который приближается к островам Карибского бассейна, усилился до максимальной пятой категории, сообщает УНН.
Об усилении "Марии" предупредил Национальный центр ураганов США.
По данным источника, сила урагана стала "чрезвычайно опасной", достигнув пятой категории по шкале ураганов Саффира-Симпсона.
Как сообщал MIGnews.com.ua, мощный ураган "Мария" приближается к карибским островам. Сейчас траектория урагана "Мария" примерно такая же, какой была траектория "Ирмы".С особой тревогой за продвижением "Марии" следят власти американских и британских Виргинских островов, Сен-Мартена, Сент-Бартса, Сабы, Синт-Эстатиуса и Ангильи.
Напомним, в скором времени Украину накроет разрушительный ураган, из-за которого накануне в Румынии погибли восемь человек и около 60 попали в больницу. Экстренные службы призвали жителей Украины не выходить на улицу.