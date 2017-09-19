Ураган "Мария" усилился до максимальной пятой категории

MIGnews.com.ua

Во вторник, 19 сентября, ураган "Мария", который приближается к островам Карибского бассейна, усилился до максимальной пятой категории, сообщает УНН .

Об усилении "Марии" предупредил Национальный центр ураганов США.

По данным источника, сила урагана стала "чрезвычайно опасной", достигнув пятой категории по шкале ураганов Саффира-Симпсона.

Как сообщал MIGnews.com.ua, мощный ураган "Мария" приближается к карибским островам . Сейчас траектория урагана "Мария" примерно такая же, какой была траектория "Ирмы".С особой тревогой за продвижением "Марии" следят власти американских и британских Виргинских островов, Сен-Мартена, Сент-Бартса, Сабы, Синт-Эстатиуса и Ангильи.