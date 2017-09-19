Штаб АТО: За минувшие сутки двое украинских защитников получили ранения

MIGnews.com.ua

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ, в результате чего двое украинских защитников получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На донецком направлении боевики дважды обстреливали украинские укрепления в районе Авдеевской промзоны из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также оккупанты выпустили семь мин калибра 82 миллиметра неподалеку Песков, а из вооружения БМП открывали огонь возле Зайцево.

На приморском направлении сепаратисты применяли 82-миллиметровый миномет и крупнокалиберный пулемет на подступах к Широкино.

На луганском направлении единственный обстрел позиций ВСУ в сутки зафиксировали вблизи Новотошковского.

Стоит отметить, что силы АТО девять раз открывали ответный огонь .