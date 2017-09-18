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В результате столкновения автобусов в Нью-Йорке скончались три человека
18.09.2017 20:43

В результате столкновения автобусов в Нью-Йорке скончались три человека

В понедельник, 18 сентября, на территории Нью-Йорка случилось дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали два автобуса. В результате, по меньшей мере, три человека погибли, более десяти были травмированы, сообщает Associated Press, ссылаясь на представителей местных властей.

Так, в местной полиции сообщили, что авария произошла около 06:16 по местному времени. Туристический автобус въехал в городской маршрутный автобус Нью-Йорка.

Отмечается, что вследствие столкновения один из автобусов врезался в здание, расположенное рядом с местом аварии, в результате чего произошло возгорание.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в районе Нью-Йорка Трайбека случилось возгорание, которое привело к крупному пожару. О происшествии сообщила пожарная служба Нью - Йорка на своей странице в микроблоге Тwitter. Пожар разгорелся в ресторане 24 Murray Street, который находится около Всемирного торгового центра. 

Теги материала: авария, ДТП, США, Нью Йорк, смерть, автобус
Новости СМИ2
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