В результате столкновения автобусов в Нью-Йорке скончались три человека

MIGnews.com.ua

В понедельник, 18 сентября, на территории Нью-Йорка случилось дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали два автобуса. В результате, по меньшей мере, три человека погибли, более десяти были травмированы, сообщает Associated Press , ссылаясь на представителей местных властей.

Так, в местной полиции сообщили, что авария произошла около 06:16 по местному времени. Туристический автобус въехал в городской маршрутный автобус Нью-Йорка.

Отмечается, что вследствие столкновения один из автобусов врезался в здание, расположенное рядом с местом аварии, в результате чего произошло возгорание.