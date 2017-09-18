После заседания по делу 2 мая под судом произошла потасовка со взрывами и слезоточивым газом

Под зданием Ильичевского городского суда в Черноморске Одесской области, который ранее оправдал фигурантов по делу 2 мая, произошла потасовка между активистами и силовиками. Об инциденте сообщила представитель одесского Правого сектора Татьяна Сойкина, обнародовав на своей странице в социальной сети Facebook соответствующее видео.
Так, на видео можно проследить за сотрудниками правоохранительных органов, которые применяют слезоточивый газ и не дают активистам пробраться в здание суда. Активисты также пытались заблокировать выезды от здания суда и не дать вывезти на автобусе фигурантов дела.
Позже стало известно, что силовики успокоили активистов, о чем сообщила и.о. заместителя начальника отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дарья Ярчук в эфире телеканала NewsOne.
"Были стычки между активистами, сотрудниками Национальной полиции и Нацгвардией. Активисты, которые не довольны решением суда, применяли газ в сторону полицейских, кидали брусчатку и взрывпакеты", - сообщила представитель полиции.
Также она предложила активистам решать все вопросы исключительно в правовом поле, не применяя и агрессию.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Одесской области Ильичевский городской суд постановил оправдать и освободить из-под стражи фигурантов по делу "2 мая". По мнению суда, следствие было предвзятым, поэтому показания ключевого свидетеля были отвергнуты, как и результаты опознания, фото и видеоматериалы, приведенные в качестве доказательств, протоколы осмотра места происшествия и представленные прокуратурой экспертизы.