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После заседания по делу 2 мая под судом произошла потасовка со взрывами и слезоточивым газом
18.09.2017 19:24

Эксклюзив  После заседания по делу 2 мая под судом произошла потасовка со взрывами и слезоточивым газом  Фоторепортаж  Видеорепортаж

Под зданием Ильичевского городского суда в Черноморске Одесской области, который ранее оправдал фигурантов по делу 2 мая, произошла потасовка между активистами и силовиками. Об инциденте сообщила представитель одесского Правого сектора Татьяна Сойкина, обнародовав на своей странице в социальной сети Facebook соответствующее видео.

Так, на видео можно проследить за сотрудниками правоохранительных органов, которые применяют слезоточивый газ и не дают активистам пробраться в  здание суда. Активисты также пытались заблокировать выезды от здания суда и не дать вывезти на автобусе фигурантов дела.

Позже стало известно, что силовики успокоили активистов, о чем сообщила и.о. заместителя начальника отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дарья Ярчук в эфире телеканала NewsOne.

"Были стычки между активистами, сотрудниками Национальной полиции и Нацгвардией. Активисты, которые не довольны решением суда, применяли газ в сторону полицейских, кидали брусчатку и взрывпакеты", - сообщила представитель полиции.

Также она предложила активистам решать все вопросы исключительно в правовом поле, не применяя  и агрессию.

 

 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Одесской области Ильичевский городской суд постановил оправдать и освободить из-под стражи фигурантов по делу "2 мая". По мнению суда, следствие было предвзятым, поэтому показания ключевого свидетеля были отвергнуты, как и результаты опознания, фото и видеоматериалы, приведенные в качестве доказательств, протоколы осмотра места происшествия и представленные прокуратурой экспертизы. 

Теги материала: Одесса, суд, стычка, силовики, слезоточивый газ
Новости СМИ2
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После заседания по делу 2 мая под судом произошла потасовка со взрывами и слезоточивым газом
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