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Штаб АТО: За день на Донбассе семь обстрелов и двое раненых
18.09.2017 19:20

Штаб АТО: За день на Донбассе семь обстрелов и двое раненых

Представители незаконных вооруженных формирований произвели семь раз по позициям сил антитеррористической операции на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По полученным данным, ситуация нв зоне конфликта достаточно напряженная: "Боевики продолжили обстрелы позиций Вооруженных сил Украины на донецком и приморском направлениях. В частности, из гранатометов дважды противник бил по украинским опорным пунктам на подступах к Водяному. В районе Новомихайловки боевики применили крупнокалиберные пулеметы".

В пресс-центре отметили, что также боевики били в районе Авдеевской промзоны: "Около 12:00 во время обстрела опорного пункта сил АТО из гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия в Верхнеторецком были ранены двое украинских защитников".

"На большую часть обстрелов украинские военные отвечали плотным огнем, ведь в ситуациях, когда есть прямая угроза жизни, военнослужащие имеют право на применение оружия", - сообщает штаб АТО.

Как сообщал MIGnews.com.ua, украинские военные нашли вблизи села Новоградовка в Донецкой области российский беспилотник "Орлан-10".

Теги материала: АТО, Донбасс, боевики, обстрелы
Новости СМИ2
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