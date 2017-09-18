В Индонезии крокодил загрыз местного шамана. ВИДЕО

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На территории индонезийского округа Кутай-Картанегара крокодил напал на читающего заклинания шамана и утащил его под воду, передает Coconuts.co.

Сообщается, что жители округа Кутай-Картанегара прибегли к помощи заклинателя крокодилов, чтобы найти Арджуну - жителя деревни, который исчез несколько дней назад. Согласно их гипотезе, мужчина купался в реке, во время чего он подвергся нападению одной из рептилий.

Во время того, как шаман вошел в воду и начал читать мантры, его схватил крокодил и утащил под воду. Свидетели инцидента сняли нападение на видео, которое обнародовали в YouTube.

При этом, на следующий день местные правоохранители обнаружили в реке тела обоих пропавших. Глава полиции Фадиллах Зулкамаен отметил, что хищники не стали есть тела Арджуны и заклинателя.

"Думаю, крокодил утащил шамана под воду, и у него кончился кислород, на фотографиях, которые я видел, руки и ноги на месте", - отметил глава местной полиции.