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Пожар в "Виктории": Директора лагеря взяли под стражу на 2 месяца без права залога
18.09.2017 18:38

Пожар в "Виктории": Директора лагеря взяли под стражу на 2 месяца без права залога

Киевский районный суд Одессы взял под стражу без возможности внесения залога директора коммунального внешкольного учебного заведения "Оздоровительно-спортивный комплекс "Виктория", в котором из-за возгорания скончались дети, говорится на официальном веб-сайте суда.

Сообщается, что директора внешкольного учебного заведения подозревают в совершении уголовного правонарушения, которое предусмотрено частью 2 статьи 270 Уголовного Кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, что привело к гибели людей и материальному ущербу в особо крупных размерах).

Кроме того, согласно информации пресс-центра прокуратуры в Одесской области, в понедельник будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения сотруднице заведения "Виктория", которая несла ответственность за пожарную безопасность.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 15 сентября, в Одессе произошел пожар в детском лагере, в результате чего две девочки погибли. Загорелся один из корпусов детского лагеря "Виктория" . В связи с этим всех детей эвакуировали. Были найдены две погибшие девочки, поиски еще одного ребенка продолжаются. 

Позже стало известно, что полиция задержала директора одесского детского лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна. Мужчину обвиняют в нарушении правил пожарной безопасности, в результате которого погибли дети и был нанесен крупный материальный ущерб.

Сообщалось, что прокуратура Одесской области открыла уголовное дело по факту служебной халатности, которая привела к гибели детей в лагере "Виктория".

Теги материала: пожар, Одесса, лагерь, суд, задержание
Новости СМИ2
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