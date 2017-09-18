В Кривом Роге из окна многоэтажки выпал годовалый ребенок

На территории Днепропетровской области в городе Кривой Рог мальчик в возрасте один год выпал из окна четвертого этажа многоэтажки вследствие чего скончался. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции города.
"Годовалый малыш, играя, залез на спинку дивана, который стоял рядом с окном и выпал из окна, в то время, когда мать вышла из комнаты на кухню за едой для него", - рассказали правоохранители.
Сообщается, что мама, обнаружив, что ребенок упал, позвонила в полицию и службу скорой помощи. Когда врачи прибыли на место инцидента, что констатировали смерть ребенка, который скончался на месте происшествия из-за полученных во время падения травм.
"Соседи и знакомые характеризуют мать и отца только с положительной стороны. Они должным образом ухаживали за ребенком, всегда были внимательны и заботливы по отношению к сыну", - подчеркнули в полиции.
Правоохранители отметили, что данный факт был внесен в ЕРДР по части 1 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". В текущий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Одессе пятилетний ребенок скончался, выпав из окна одиннадцатого этажа многоэтажного дома. В данный момент полицейские решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации статьи 115.