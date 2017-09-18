Аваков сообщил о 500 самоубийствах, совершенных экс-бойцами АТО

MIGnews.com.ua

На сегодняшний день в базу данных Института судебной психиатрии внесли информацию о совершенных самоубийствах более сотни бывших участников военных действий в зоне АТО, при этом Министерство внутренних дел сообщает о более 500 случаях. О соответствующем факте сообщила председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, нардеп Ольга Богомолец, передает УНН .

"Сегодня в базе данных Института судебной психиатрии находятся более ста случаев завершенных суицидов, но, по заявлению господина Авакова, у нас на гражданской территории, а речь идет о суицидах, которые осуществляются после освобождения... совершено более 500 суицидов", - сказала нардеп во время заседания круглого стола по реабилитации и психиатрической помощи участникам АТО.

Богомолец отметила, что наиболее часто самоубийства совершают люди, воевавшие в зоне проведения антитеррористической операции, которые не достигли 30 лет и пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как правило, они безработные и для самоубийства применяют огнестрельное оружие.

Ольга подчеркнула, что комитет Верховной Рады при содействии Института судебной психиатрии разработал новый механизм регистрации суицидов.

"Речь идет не только о регистрации суицидов, а именно среди участников АТО ... Мы приготовили впервые в Украине систему регистрации суицидов", - сказала председатель комитета ВРУ.