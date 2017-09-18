Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Аваков сообщил о 500 самоубийствах, совершенных экс-бойцами АТО
18.09.2017 15:18

Аваков сообщил о 500 самоубийствах, совершенных экс-бойцами АТО

На сегодняшний день в базу данных Института судебной психиатрии внесли информацию о совершенных самоубийствах более сотни бывших участников военных действий в зоне АТО, при этом Министерство внутренних дел сообщает о более 500 случаях. О соответствующем факте сообщила председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, нардеп Ольга Богомолец, передает УНН.

"Сегодня в базе данных Института судебной психиатрии находятся более ста случаев завершенных суицидов, но, по заявлению господина Авакова, у нас на гражданской территории, а речь идет о суицидах, которые осуществляются после освобождения... совершено более 500 суицидов", - сказала нардеп во время заседания круглого стола по реабилитации и психиатрической помощи участникам АТО.

Богомолец отметила, что наиболее часто самоубийства совершают люди, воевавшие в зоне проведения антитеррористической операции, которые не достигли 30 лет и пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как правило, они безработные и для самоубийства применяют огнестрельное оружие.

 Ольга подчеркнула, что комитет Верховной Рады при содействии Института судебной психиатрии разработал новый механизм регистрации суицидов.

"Речь идет не только о регистрации суицидов, а именно среди участников АТО ... Мы приготовили впервые в Украине систему регистрации суицидов", - сказала председатель комитета ВРУ.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители незаконных вооруженных формирований не прекращают обстреливать позиции украинских военнослужащих на всех направлениях, несмотря на взятые обязательства. 

Теги материала: самоубийство, АТО, бойцы, смерть, гибель
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [37] всего оценили 6
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Штаб АТО: За день на Донбассе семь обстрелов и двое раненых
Важное
Штаб АТО: За день на Донбассе семь обстрелов и двое раненых
В Индонезии крокодил загрыз местного шамана. ВИДЕО
Важное
В Индонезии крокодил загрыз местного шамана. ВИДЕО  Видеорепортаж
В Кривом Роге из окна многоэтажки выпал годовалый ребенок
Важное
В Кривом Роге из окна многоэтажки выпал годовалый ребенок
Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 31 раз открывали огонь по позициям ВСУ
Важное
Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 31 раз открывали огонь по позициям ВСУ
Прокуратура открыла уголовное дело из-за пожара в одесском лагере
Важное
Прокуратура открыла уголовное дело из-за пожара в одесском лагере
Штаб АТО: Один украинский военный получил ранение в результате обстрела
Важное
Штаб АТО: Один украинский военный получил ранение в результате обстрела

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

После заседания по делу 2 мая под судом произошла потасовка со взрывами и слезоточивым газом
Эксклюзив  После заседания по делу 2 мая под судом произошла потасовка со взрывами и слезоточивым газом  Фоторепортаж  Видеорепортаж
18.09.2017
Лунный гороскоп на неделю 18-24 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 18-24 сентября
18.09.2017
Вадим Рабинович: Гонтарева и Рожкова готовят аферу, которая окончательно дограбит Украину
Эксклюзив  Вадим Рабинович: Гонтарева и Рожкова готовят аферу, которая окончательно дограбит Украину
18.09.2017
Харлан обиделась из-за отсутствия награды от родного города после победы на Олимпиадах
Эксклюзив  Харлан обиделась из-за отсутствия награды от родного города после победы на Олимпиадах
17.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика