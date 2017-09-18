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Мощный ураган "Мария" приближается к карибским островам
18.09.2017 14:30

Мощный ураган "Мария" приближается к карибским островам

Разрушительный ураган "Мария" приближается к карибским островам, сообщает ВВС.

По данным источника, такие страны как Гваделупа, Доминика, Сент-Китс и Невис, Монтсеррат и многие другие острова уже готовятся к новому урагану, сила ветра которого стремительно нарастает, говорят синоптики.

Стоит отметить, что Национальный центр США по ураганам поднял уровень новой стихии до урагана первой категории.

Кроме этого, сейчас траектория этого урагана примерно такая же, какой была траектория "Ирмы".

С особой тревогой за продвижением "Марии" следят власти американских и британских Виргинских островов, Сен-Мартена, Сент-Бартса, Сабы, Синт-Эстатиуса и Ангильи.

На данный момент центр урагана "Мария" находится в двухстах километрах к северо-востоку от Барбадоса.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Украину приближается разрушительный ураган из Румынии. Экстренные службы призвали жителей Украины не выходить на улицу.

Теги материала: ураган, Мария, Карибы, траектория
Новости СМИ2
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