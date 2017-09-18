В Киеве более 20 автомобилей облили кислотой

В понедельник, 18 сентября, в Киеве на улице Ревуцкого неизвестные облили кислотой более 20 машин. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
Стоит отметить, что кислотой облили от 20 до 25 машин, в результате чего было повреждено лакокрасочное покрытие.
Владельцы поврежденных машин утверждают, что их автомобили пострадали из-за из-за участия в митинге против строительства автостоянки возле школы № 258. Митинг прошел 14 сентября, но по словам местных жителей, сразу после этого, начались подобные проблемы: машины периодически обливают кислотой, воруют номера.
На место происшествия вызвали полицию.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве полиция попыталась разогнать митинг владельцев автомобилей с иностранными номерами. Активисты хотели поджечь автомобильные покрышки, однако сделать это им не дали.