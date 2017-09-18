Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Черногории во время тренировки застрелили футболиста
18.09.2017 13:02

В Черногории во время тренировки застрелили футболиста

В субботу, 16 сентября, в Черногории во время тренировки застрелили вратаря ФК "Бокель" Горана Ленца, сообщает Newsone.

Стоит отметить, неизвестный выстрелил 33-летнему спортсмену в голову, когда черногорец с другом были на тренировочном поле "Бокеля", за который Горан выступал два года назад.

Футболиста в критическом состоянии доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.

По данным источника, стрелок сначала осуществил несколько выстрелов в воздух, чтобы распугать потенциальных свидетелей.

Кроме этого, полиция сейчас разыскивает убийцу.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в центре Ивано-Франковска неизвестный мужчина расстрелял автомобиль местного бизнесмена Игоря Гербина и скрылся с места происшествия. 

Теги материала: вратарь, футболист, застрелен, Черногория
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Украина откликнулась на призыв о помощи Хорватии в тушении пожара
Важное
Украина откликнулась на призыв о помощи Хорватии в тушении пожара  Фоторепортаж  Видеорепортаж
Ан-32П вылетел из Украины для помощи Черногории в тушении масштабного пожара
Важное
Ан-32П вылетел из Украины для помощи Черногории в тушении масштабного пожара
В Черногории вследствие масштабного пожара эвакуированы сотни туристов
Важное
В Черногории вследствие масштабного пожара эвакуированы сотни туристов
Возле Ивано-Франковска в результате жуткого ДТП погиб футболист Роман Стоцкий
Важное
Возле Ивано-Франковска в результате жуткого ДТП погиб футболист Роман Стоцкий
Полиция Италии разоблачила мужчину, выдававшего себя за принца Черногории и Македонии
Важное
Полиция Италии разоблачила мужчину, выдававшего себя за принца Черногории и Македонии
В Колумбии в результате ДТП погиб футболист
Важное
В Колумбии в результате ДТП погиб футболист

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лунный гороскоп на неделю 18-24 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 18-24 сентября
18.09.2017
Вадим Рабинович: Гонтарева и Рожкова готовят аферу, которая окончательно дограбит Украину
Эксклюзив  Вадим Рабинович: Гонтарева и Рожкова готовят аферу, которая окончательно дограбит Украину
18.09.2017
Харлан обиделась из-за отсутствия награды от родного города после победы на Олимпиадах
Эксклюзив  Харлан обиделась из-за отсутствия награды от родного города после победы на Олимпиадах
17.09.2017
Неизвестные заминировали Дворец спорта в Киеве
Эксклюзив  Неизвестные заминировали Дворец спорта в Киеве
17.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика