В Черногории во время тренировки застрелили футболиста

MIGnews.com.ua

В субботу, 16 сентября, в Черногории во время тренировки застрелили вратаря ФК "Бокель" Горана Ленца, сообщает Newsone .

Стоит отметить, неизвестный выстрелил 33-летнему спортсмену в голову, когда черногорец с другом были на тренировочном поле "Бокеля", за который Горан выступал два года назад.

Футболиста в критическом состоянии доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.

По данным источника, стрелок сначала осуществил несколько выстрелов в воздух, чтобы распугать потенциальных свидетелей.

Кроме этого, полиция сейчас разыскивает убийцу.