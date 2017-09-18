В Черногории во время тренировки застрелили футболиста

В субботу, 16 сентября, в Черногории во время тренировки застрелили вратаря ФК "Бокель" Горана Ленца, сообщает Newsone.
Стоит отметить, неизвестный выстрелил 33-летнему спортсмену в голову, когда черногорец с другом были на тренировочном поле "Бокеля", за который Горан выступал два года назад.
Футболиста в критическом состоянии доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.
По данным источника, стрелок сначала осуществил несколько выстрелов в воздух, чтобы распугать потенциальных свидетелей.
Кроме этого, полиция сейчас разыскивает убийцу.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в центре Ивано-Франковска неизвестный мужчина расстрелял автомобиль местного бизнесмена Игоря Гербина и скрылся с места происшествия.