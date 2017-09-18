В Индии из-за шторма перевернулись три лодки: есть погибшие

В понедельник, 18 сентября, в индийском штате Ассам во время шторма перевернулись три лодки, в результате чего погибли 10 человек, сообщает РБК- Украина.
По данным источника, среди погибших оказались шесть несовершеннолетних и две женщины.
Местная полиция утверждает, что инцидент произошел во время лодочной гонки, организованной на реке Сабан в районе Западного Гаро Хиллз соседнего государства. Изначально сообщалось, что было разбито 10 небольших лодок, и число жертв может быть выше, но информация не подтвердилась.
Стоит отметить, что в районе места проведения гонки собралось более тысячи зрителей.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в городе Минден в Германии произошел мощный взрыв на яхте, в результате которого пострадали 13 человек. Помимо этого сообщается, что из-за взрыва пострадали и другие суда, которые были пришвартованы неподалеку. В настоящее время причины пожара и взрыва неизвестны.