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В Украину приближается разрушительный ураган из Румынии
18.09.2017 10:51

В Украину приближается разрушительный ураган из Румынии

В Украину приближается разрушительный ураган из Румынии, сообщает ВВС.

По данным источника, в скором времени Украину накроет ураган, в результате которого накануне в Румынии погибли восемь человек и около 60 попали в больницу.

Стоит отметить, что экстренные службы призвали жителей Украины не выходить на улицу.

Кроме этого, большую часть жертв и пострадавших составили жители города Тимишоара и его окрестностей.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Румынии из-за грозы погибли пять человек и почти 50 пострадали. Президент страны Клаус Йоханнис, который в настоящее время находится в Соединенных Штатах Америки, выразил соболезнования родственникам погибших. Также мэр города Тимишоара Николае Робу заявил, что в городе еще не было зафиксировано таких катастрофических природных катаклизмов. Отмечается, что скорость ветра во время грозы достигала 100 километров в час.

Теги материала: шторм, Румыния, Украина, погода
Новости СМИ2
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