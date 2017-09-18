В Украину приближается разрушительный ураган из Румынии, сообщает ВВС.
По данным источника, в скором времени Украину накроет ураган, в результате которого накануне в Румынии погибли восемь человек и около 60 попали в больницу.
Стоит отметить, что экстренные службы призвали жителей Украины не выходить на улицу.
Кроме этого, большую часть жертв и пострадавших составили жители города Тимишоара и его окрестностей.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Румынии из-за грозы погибли пять человек и почти 50 пострадали. Президент страны Клаус Йоханнис, который в настоящее время находится в Соединенных Штатах Америки, выразил соболезнования родственникам погибших. Также мэр города Тимишоара Николае Робу заявил, что в городе еще не было зафиксировано таких катастрофических природных катаклизмов. Отмечается, что скорость ветра во время грозы достигала 100 километров в час.