В Украину приближается разрушительный ураган из Румынии

MIGnews.com.ua

В Украину приближается разрушительный ураган из Румынии, сообщает ВВС .

По данным источника, в скором времени Украину накроет ураган, в результате которого накануне в Румынии погибли восемь человек и около 60 попали в больницу.

Стоит отметить, что экстренные службы призвали жителей Украины не выходить на улицу.

Кроме этого, большую часть жертв и пострадавших составили жители города Тимишоара и его окрестностей.