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Тайфун "Талим" обрушился на Японию: есть жертвы, десятки раненых
18.09.2017 09:48

Тайфун "Талим" обрушился на Японию: есть жертвы, десятки раненых

В понедельник, 18 сентября, в Японии в результате удара тайфуна "Талим", один человек погиб, 35 пострадали, и трое пропало без вести, сообщает УНН.

Стоит отметить, что больше всего досталось от стихийного явления островам Кюсю и Сикоку. Там произошли множественные сходы оползней, а за обильных осадков, количество которых в течении суток достигло 300-500 мм, десятки домов оказались временно подтоплены.

По данным источника, местные авиаперевозчики в понедельник отменили 262 внутренних рейсов.

Кроме этого, сейчас "Талим" находится в Японском море и продвигается в направлении северного японского острова Хоккайдо.

По словам синоптиков, скорость ветра в районе прохождения тайфуна составляет 30 м / с, а скорость порывов может достигать 40 м / с. В связи с этим местные власти предупредили жителей восточного побережья Хоккайдо о возможной эвакуации.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в специальных административных районах Гонконг и Макао объявлен восьмой уровень штормовой опасности из-за приближения второго за неделю тайфуна "Пакхар".

Теги материала: тайфун, Япония, жертвы, пропавшие без вести, раненые, острова, эвакуация
Новости СМИ2
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