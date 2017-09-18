В Киевской области на ходу загорелся локомотив

В воскресенье, 17 сентября, локомотив пассажирского поезда №64 сообщения Киев Харьков загорелся во время движения. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
По данным ведомства, инцидент произошел в 22:57 на станции Коржи в Барышевском районе Киевской области.
Стоит отметить, что на место происшествия оперативно прибыли спасатели и смогли ликвидировать возгорание в 01:03. Огнем была уничтожена и получила значительные повреждения контактная сеть.
"Жертв и пострадавших нет. Задержка движения поездов составила 3 часа 17 мин. В 05:22 движение поездов восстановлено. Причина пожара устанавливается", - отметили ГСЧС.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, под Винницей на ходу загорелась электричка. Заметив возгорание, машинист поезда быстро отреагировал на аварию и отсоединил от состава поезда три вагона, в которых ехали пассажиры.