В Киевской области на ходу загорелся локомотив

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 17 сентября, локомотив пассажирского поезда №64 сообщения Киев Харьков загорелся во время движения. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

По данным ведомства, инцидент произошел в 22:57 на станции Коржи в Барышевском районе Киевской области.

Стоит отметить, что на место происшествия оперативно прибыли спасатели и смогли ликвидировать возгорание в 01:03. Огнем была уничтожена и получила значительные повреждения контактная сеть.

"Жертв и пострадавших нет. Задержка движения поездов составила 3 часа 17 мин. В 05:22 движение поездов восстановлено. Причина пожара устанавливается", - отметили ГСЧС.