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ГСЧС: Непогода обесточила почти 500 населенных пунктов в шести областях Украины
18.09.2017 08:59

ГСЧС: Непогода обесточила почти 500 населенных пунктов в шести областях Украины

По состоянию на понедедельник, 18 сентября, непогода обесточила почти 500 населенных пунктов в шести областях Украины . Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Стоит отметить, что 17-18 сентября в результате сильных дождей, гроз и порывов ветра, а также из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточено 478 населенных пунктов в 6 областях. В частности, в Хмельницкой области - 187, Тернопольской - 114, Черновицкой - 73, Ивано-Франковской - 70, Закарпатской - 33 и Днепропетровской - 1 населенный пункт.

Кроме этого, к ликвидации непогоды привлечены подразделения ГСЧС и аварийно-восстановительные бригады коммунальных служб.

По предварительным ведомтсва, жертв и пострадавших нет.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в связи с тем, что погодные условия в Украине ухудшаются, ожидаются грозы и порывы ветра до 15-20 м/с, то управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды напомнило украинцам, как нужно себя вести, если усилится ветер.

Теги материала: непогода, ГСЧС, обесточивание
Новости СМИ2
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