Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 31 раз открывали огонь по позициям ВСУ

MIGnews.com.ua

За минувшие сутки в районе проведения АТО боевики 31 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в результате чего один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

На донецком направлении из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия сепаратисты обстреливали наши опорные пункты в районе Авдеевской промзоны. Также боевики дважды били по украинским защитникам на шахте Бутовка.

На луганском направлении оккупанты применяли артиллерию. Боевики открывали огонь из 122-миллиметровой артиллерии на подступах к Новотошковское, а из минометов калибра 82 миллиметра били у Крымского и Причепиловка.

На приморском направлении российско-оккупационные группировки применяли зенитную установку в районе Гнутово, а крупнокалиберные пулеметы - дважды вблизи Водяного.

Стоит отметить, что в ответ силы АТО открывали огонь 14 раз.