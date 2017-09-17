В Лондоне восемь человек отравились неизвестным газом

Медики госпитализировали восемь человек, которые отравились неизвестным газом в юго-восточной части Лондона. Об этом сообщает пресс-центр городской службы здравоохранения на своей странице в Twitter.
Инцидент произошел в воскресенье, 17 сентября. Еще 12 человек эвакуировали из района, где случилось происшествия, в качестве меры происшествия.
На место прибыли пять пожарных расчетов, кареты скорой помощи и полиция.
Сейчас пожарные и сотрудники группы химической защиты пытаются выяснить причину инцидента. Согласно информации правоохранительных органов, отравление не является результатом злонамеренных действий.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в пятницу, 19 мая, в населенном пункте Смирновка Харьковской области в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории местной школы распространился едкий запах, в результате чего трое детей были госпитализированы.