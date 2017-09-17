Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Румынии из-за грозы погибли пять человек, почти 50 пострадали
17.09.2017 21:32

В Румынии из-за грозы погибли пять человек, почти 50 пострадали

Гроза со шквальным ветром накрыла город Тимишоара в Румынии вечером в воскресенье, 17 сентября. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря Инспектората по чрезвычайным ситуациям уезда Тимиш Елену Магир.

"При уездном управлении МВД создан кризисный штаб для устранения последствий стихийного бедствия. У нас в бюджете предусмотрены средства для оказания помощи пострадавшим в результате стихии населенным пунктам", - сказал премьер-министр Румынии Михай Тудос.

В результате стихийного бедствия погибли пять человек, еще 48 получили травмы разной степени тяжести. Среди них есть шестеро детей.

Президент страны Клаус Йоханнис, который в настоящее время находится в Соединенных Штатах Америки, выразил соболезнования родственникам погибших.

Также мэр города Тимишоара Николае Робу заявил, что в городе еще не было зафиксировано таких катастрофических природных катаклизмов. Отмечается, что скорость ветра во время грозы достигала 100 километров в час.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, метеорологи предупредили о новом тропическом шторме, который получил имя "Мария", и сформировался в Карибском бассейне.

Теги материала: Румыния, гроза, жертвы, стихия
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

ОБСЕ назвали число погибших мирных жителей из-за российской агрессии на Донбассе
Важное
ОБСЕ назвали число погибших мирных жителей из-за российской агрессии на Донбассе
В Индии перевернулась лодка с 60 людьми: 19 погибших
Важное
В Индии перевернулась лодка с 60 людьми: 19 погибших
Неизвестные расстреляли семью на вокзале во Франции
Важное
Неизвестные расстреляли семью на вокзале во Франции
В Египте произошла перестрелка: есть жертвы
Важное
В Египте произошла перестрелка: есть жертвы
Количество жертв землетрясения в Мексике возросло до 90
Важное
Количество жертв землетрясения в Мексике возросло до 90
В России самосвал придавил два автомобиля: есть погибшие
Важное
В России самосвал придавил два автомобиля: есть погибшие

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Харлан обиделась из-за отсутствия награды от родного города после победы на Олимпиадах
Эксклюзив  Харлан обиделась из-за отсутствия награды от родного города после победы на Олимпиадах
17.09.2017
Неизвестные заминировали Дворец спорта в Киеве
Эксклюзив  Неизвестные заминировали Дворец спорта в Киеве
17.09.2017
Грищенко: Порошенко должен быть готов к жесткому диалогу с Трампом
Эксклюзив  Грищенко: Порошенко должен быть готов к жесткому диалогу с Трампом
17.09.2017
Богомолец сообщила, почему Украина пока не может стать членом НАТО
Эксклюзив  Богомолец сообщила, почему Украина пока не может стать членом НАТО
17.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика