В Румынии из-за грозы погибли пять человек, почти 50 пострадали

MIGnews.com.ua

Гроза со шквальным ветром накрыла город Тимишоара в Румынии вечером в воскресенье, 17 сентября. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря Инспектората по чрезвычайным ситуациям уезда Тимиш Елену Магир.

"При уездном управлении МВД создан кризисный штаб для устранения последствий стихийного бедствия. У нас в бюджете предусмотрены средства для оказания помощи пострадавшим в результате стихии населенным пунктам", - сказал премьер-министр Румынии Михай Тудос.

В результате стихийного бедствия погибли пять человек, еще 48 получили травмы разной степени тяжести. Среди них есть шестеро детей.

Президент страны Клаус Йоханнис, который в настоящее время находится в Соединенных Штатах Америки, выразил соболезнования родственникам погибших.

Также мэр города Тимишоара Николае Робу заявил, что в городе еще не было зафиксировано таких катастрофических природных катаклизмов. Отмечается, что скорость ветра во время грозы достигала 100 километров в час.