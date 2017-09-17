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Прокуратура открыла уголовное дело из-за пожара в одесском лагере
17.09.2017 20:13

Прокуратура открыла уголовное дело из-за пожара в одесском лагере

Прокуратура Одесской области открыла уголовное дело по факту служебной халатности, которая привела к гибели детей в лагере "Виктория". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области на своей странице в Facebook.

Досудебное расследование было начато в субботу, 16 сентября, по факту халатности должностных лиц районного отдела державной службы по чрезвычайным ситуациям и органов местного самоуправления.

"В настоящее время проводятся следственные действия в Киевском райотделе Главного управления державной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, Киевской районной администрации Одессы и в Департаменте образования и науки Одесского городского совета", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в ходе следственных мероприятий проводится изъятие документации по введению в эксплуатацию, самой эксплуатации и проверок в детском лагере.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, средства, которые должны были пойти на пожарную сигнализацию в детском лагере "Виктория" в Одессе, украли.

Теги материала: Одесса, лагерь, дети, смерть, уголовное дело, прокуратура
Новости СМИ2
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