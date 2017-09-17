Прокуратура открыла уголовное дело из-за пожара в одесском лагере

MIGnews.com.ua

Прокуратура Одесской области открыла уголовное дело по факту служебной халатности, которая привела к гибели детей в лагере "Виктория". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области на своей странице в Facebook.

Досудебное расследование было начато в субботу, 16 сентября, по факту халатности должностных лиц районного отдела державной службы по чрезвычайным ситуациям и органов местного самоуправления.

"В настоящее время проводятся следственные действия в Киевском райотделе Главного управления державной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, Киевской районной администрации Одессы и в Департаменте образования и науки Одесского городского совета", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в ходе следственных мероприятий проводится изъятие документации по введению в эксплуатацию, самой эксплуатации и проверок в детском лагере.