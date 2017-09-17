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Штаб АТО: Один украинский военный получил ранение в результате обстрела
17.09.2017 19:16

Штаб АТО: Один украинский военный получил ранение в результате обстрела

Представители незаконных вооруженных формирований 13 раз нарушили перемирие в воскресенье, 17 сентября. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Начиная с полуночи, российско-оккупационные войска несколько раз открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Авдеевской промзоны и поселка Невельское. Ночью опорные пункты украинских военнослужащих возле населенного пункта Пески попали под огонь врага. Приблизительно в 13:00 один украинский военный был ранен в результате обстрела Новоселовки. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное, он находится в одном из лечебных учреждений региона.

На приморском направлении ночью боевики два раза обстреляли Водяное, около Старогнатовки более двух часов работал крупнокалиберный пулемет незаконных вооруженных формирований.

На луганском направлении российско-оккупационные войска открывали огонь из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Вооруженных сил Украины около Новозвановки. Обстрел произошел приблизительно в 2:00.

"Почти на каждый второй обстрел со стороны противника силы АТО отвечали плотным огнем", - добавили в пресс-центре штаба АТО.

Как сообщал MIGnews.com.ua, представители незаконных вооруженных формирований не прекращают обстреливать позиции украинских военнослужащих на всех направлениях, несмотря на взятые обязательства.

Теги материала: Донбасс, АТО, ВСУ, ранены, обстрел, боевики
Новости СМИ2
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