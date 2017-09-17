Труханов назвал размер помощи семьям погибших в лагере детей

MIGnews.com.ua

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что правительство Одессы предоставит материальную помощь семьям детей, которые погибли или пострадали во время пожара в лагере "Виктория". Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Отмечается, что семьи погибших получат по 200 тысяч гривен и компенсацию всех расходов на похороны. Семьям пострадавших выплатят по 100 тысяч гривен, а семьям других детей, которые отдыхали в сгоревшем корпусе, - по 20 тысяч гривен.

Труханов добавил, что множество одесских предпринимателей обратились к нему, предложив свою помощь. Также детям и семьям предоставят реабилитацию, если она понадобится в будущем.

Помимо этого, мэр пообещал провести независимое и объективное расследование происшествия, в рамках которого всех причастных привлекут к ответственности.

"Должны понести наказание абсолютно все", - сказал он, подчеркнув, что не снимает ответственности и с себя.