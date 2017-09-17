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Боевики обстреляли подразделения ВСУ возле Новотроицкого
17.09.2017 17:51

Боевики обстреляли подразделения ВСУ возле Новотроицкого

Представители незаконных вооруженных формирований не прекращают обстреливать позиции украинских военнослужащих на всех направлениях, несмотря на взятые обязательства. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Самая напряженная обстановка зафиксирована в районе населенного пункта Новозвановка, где в ночь на воскресенье, 17 сентября, боевики неоднократно использовали автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по опорным пунктам Вооруженных сил Украины в течение двух часов.

Прошлой ночью российско-оккупационные войска открывали огонь по позициям сил АТО около населенных пунктов Пески, Невельске и Авдеевка. Они применяли станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

На приморском направлении боевики обстреляли подразделения Вооруженных сил Украины около Водяного, Старогнатовки и Новотроицкого из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В настоящее время уточняется информация о последствиях.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие действия незаконных вооруженных формирований ОРДО и ОРЛО свидетельствуют о грубых нарушениях Минских договоренностей, об откровенном нежелании придерживаться взятых на себя обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы, сознательном планировании и осуществлении террористических актов против мирного населения и военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua, украинские военные нашли вблизи села Новоградовка в Донецкой области российский беспилотник "Орлан-10".

Теги материала: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрел, боевики
Новости СМИ2
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