Неизвестные заминировали Дворец спорта в Киеве

Мужчина позвонил в полицию, сообщив о минировании здания Дворца спорта в Киеве. Об этом сообщает NewsOne.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Звонок поступил в воскресенье, 17 сентября, в 15:40.
"Неизвестный сказал, что Дворец спорта заминировал, будут жертвы, и бросил трубку", - заявили в полиции.
Отмечается, что на место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники и скорая помощь.
Преступника задержали практически сразу после прибытия на место. Злоумышленник звонил в полицию со своего мобильно телефона, благодаря чему правоохранители могли ему перезванивать, и он брал трубку. Именно так его и удалось вычислить.
После задержания сотрудники полиции выяснили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в субботу, 2 сентября, в 14:00 по спецлинии "102" поступило сообщение от неизвестного о том, что в Международном аэропорту "Одесса" заложена взрывчатка.