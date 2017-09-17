Неизвестные заминировали Дворец спорта в Киеве

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Мужчина позвонил в полицию, сообщив о минировании здания Дворца спорта в Киеве. Об этом сообщает NewsOne.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Звонок поступил в воскресенье, 17 сентября, в 15:40.

"Неизвестный сказал, что Дворец спорта заминировал, будут жертвы, и бросил трубку", - заявили в полиции.

Отмечается, что на место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники и скорая помощь.

Преступника задержали практически сразу после прибытия на место. Злоумышленник звонил в полицию со своего мобильно телефона, благодаря чему правоохранители могли ему перезванивать, и он брал трубку. Именно так его и удалось вычислить.

После задержания сотрудники полиции выяснили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.