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В Турции автобус с туристами сорвался в пропасть, 4 человека погибли
17.09.2017 16:59

В Турции автобус с туристами сорвался в пропасть, 4 человека погибли

Автобус с пассажирами рухнул с 50-метровой высоты в южной провинции Анталья в Турции. Об этом сообщает Dogan

Туристический автобус направлялся в город Адрасан, когда водитель не смог справиться с управлением. После этого транспортное средство упало вниз с 50-метровой высоты. Инцидент произошел приблизительно в 11:00 по местному времени.

В результате происшествия погибли четыре человека, еще 27 были ранены.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, автобус с пассажирами сорвался в ущелье в Иране, в результате чего погибли 11 человек. Еще 28 человек были ранены.

Напомним, что в пятницу, 1 сентября, в южной части Ирана, в провинции Фарс, в дорожно-транспортное происшествие попал автобус с девочками-школьницами.

Теги материала: Турция, автобус, ДТП, пропасть, смерть, туристы
Новости СМИ2
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