В Турции автобус с туристами сорвался в пропасть, 4 человека погибли

MIGnews.com.ua

Автобус с пассажирами рухнул с 50-метровой высоты в южной провинции Анталья в Турции. Об этом сообщает Dogan

Туристический автобус направлялся в город Адрасан, когда водитель не смог справиться с управлением. После этого транспортное средство упало вниз с 50-метровой высоты. Инцидент произошел приблизительно в 11:00 по местному времени.

В результате происшествия погибли четыре человека, еще 27 были ранены.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, автобус с пассажирами сорвался в ущелье в Иране , в результате чего погибли 11 человек. Еще 28 человек были ранены.