В Турции автобус с туристами сорвался в пропасть, 4 человека погибли

Автобус с пассажирами рухнул с 50-метровой высоты в южной провинции Анталья в Турции. Об этом сообщает Dogan
Туристический автобус направлялся в город Адрасан, когда водитель не смог справиться с управлением. После этого транспортное средство упало вниз с 50-метровой высоты. Инцидент произошел приблизительно в 11:00 по местному времени.
В результате происшествия погибли четыре человека, еще 27 были ранены.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, автобус с пассажирами сорвался в ущелье в Иране, в результате чего погибли 11 человек. Еще 28 человек были ранены.
Напомним, что в пятницу, 1 сентября, в южной части Ирана, в провинции Фарс, в дорожно-транспортное происшествие попал автобус с девочками-школьницами.