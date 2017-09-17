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Строитель одесского лагеря, где погибли дети, рассказал о грубых нарушениях при реконструкции
17.09.2017 16:41

Строитель одесского лагеря, где погибли дети, рассказал о грубых нарушениях при реконструкции

Строитель, принимавший участие в реконструкции детского лагеря "Виктория" в Одессе, рассказал о нарушениях во время строительства. Об этом сообщает Думская.

"Да, фактически мы были субподрядчиками, выполняли свою часть работы. Но скорее нас можно назвать "шабашниками" - никаких документальных свидетельств нашей работы на этом объекте нет. Платили по минимуму. Многие исполнители возмущались тем, что ради экономии денег и времени их заставляют отступать от технологии", - сказал он.

Субподрядчик отметил, что стены строили опытные специалисты, не из Одессы, однако они уехали, так как их возмутило время, которое им предоставили для выполнения работы.

"Они рассказывали, что для окончательной усадки дерева здание должно отстояться не меньше года - перенести все сезоны, весь диапазон температур и параметров влажности воздуха. Специалисты возмущались тем, что их заставили сделать всю работу за четыре месяца. В результате они отказались от каких-либо гарантий и уехали, так и не подписав ни единого документа. Вроде, как и денег им по итогу не доплатили", - добавил он.

Мужчина указал, что при противопожарной пропитке бруса, из которого строили стены корпуса, были замечены нарушения.

"Противопожарную пропитку бруса, из которого собирали внешние стены, проводили прямо на стройплощадке - так это полагается по технологии. Никакого специального оборудования: прямо во время шлифовки дерево покрывают специальным огнеупорным составом, который проникает на 1-2 сантиметра и вроде как должен защитить от открытого огня снаружи. Как поведет себя такой брус в случае сильного пожара - сказать не могу, под верхним слоем там остается вполне себе горючая, хорошо просушенная древесина", - подчеркнул он.

Строитель сообщил, что при реконструкции участников торопили с работами, хотя на оплате экономили.

"Вообще, всех строителей на этом объекте очень сильно торопили, а деньги - это вообще разговор отдельный. По моим подсчетам, цены были "загнуты" минимум в три-четыре раза, а работы проводили в самом "экономичном" режиме. Мы работали - жить-то надо, старались по возможности делать все по-человечески", - сказал он.

Помимо этого, субподрядчик считает, что причиной пожара стало замыкание электропроводки.

"Думаю, пожар, действительно, начался с электропроводки - говорят, там было много проблем. Экономили на всем, от сечения проводов до качества монтажа. И то, что сигнализация не работала, как положено, меня тоже не удивляет", - резюмировал он.

Отмечается, что реконструкция детского лагеря обошлась в 60 миллионов гривен.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, родители детей, которые отдыхали в лагере "Виктория" в Одессе и общественные активисты собрались возле здания мэрии.

Теги материала: Одесса, детский лагерь, строительство, нарушения
Новости СМИ2
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