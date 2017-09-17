В Афганистане прогремел взрыв на рынке, есть жертвы

MIGnews.com.ua

Взрыв, в результате которого погибли четыре человека, произошел на рынке мобильных телефонов в юго-восточной части Афганистана. Об этом сообщает AFP .

Глава полиции провинции рассказал, что инцидент произошел в воскресенье, 17 сентября, приблизительно в полдень. Взрыв прогремел на рынке, где люди загружают музыку и видео на свои мобильные телефоны.

Он добавил, что неизвестные активировали дистанционно управляемую бомбу. Также в результате происшествия пострадали 14 человек, их госпитализировали в медицинские учреждения в столице провинции.

В настоящее время ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.