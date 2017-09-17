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В Афганистане прогремел взрыв на рынке, есть жертвы
17.09.2017 15:19

В Афганистане прогремел взрыв на рынке, есть жертвы

Взрыв, в результате которого погибли четыре человека, произошел на рынке мобильных телефонов в юго-восточной части Афганистана. Об этом сообщает AFP.

Глава полиции провинции рассказал, что инцидент произошел в воскресенье, 17 сентября, приблизительно в полдень. Взрыв прогремел на рынке, где люди загружают музыку и видео на свои мобильные телефоны.

Он добавил, что неизвестные активировали дистанционно управляемую бомбу. Также в результате происшествия пострадали 14 человек, их госпитализировали в медицинские учреждения в столице провинции.

В настоящее время ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, террорист-смертник взорвал себя на контрольно-пропускном пункте, который ведет на Кабульский международный стадион по крикету в Афганистане.

Теги материала: Афганистан, взрыв, бомба, рынок, смерть
Новости СМИ2
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