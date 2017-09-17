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В результате пожара в Ивано-Франковске погиб человек, двое находятся в больнице
17.09.2017 14:05

В результате пожара в Ивано-Франковске погиб человек, двое находятся в больнице

В пожаре в Ивано-Франковске погиб человек, еще двое пострадавших доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций в Ивано-Франковской области.

Известно, что в субботу, 16 сентября в 23:55 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в дачном доме по улице Набережная. На место происшествия сразу выехали спасатели.

Сообщается, что травмированных мужчину и женщину забрала скорая медицинская помощь еще до приезда спасателей. Оба доставлены в областную клиническую больницу.

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело человека без признаков жизни.

"В 00:22 спасатели локализовали пожар, а в 00:52 - ликвидировали. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении. От Управления ГСЧС в области привлекались 2 единицы техники и 9 человек личного состава", - говорится в сообщении ДСНС.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Одессе произошел пожар в детском лагере, в результате чего три ребенка погибли.

 

 

Теги материала: пожар, Ивано-Франковск, смерть, пострадавшие
Новости СМИ2
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