В результате пожара в Ивано-Франковске погиб человек, двое находятся в больнице

MIGnews.com.ua

В пожаре в Ивано-Франковске погиб человек, еще двое пострадавших доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций в Ивано-Франковской области.

Известно, что в субботу, 16 сентября в 23:55 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в дачном доме по улице Набережная. На место происшествия сразу выехали спасатели.

Сообщается, что травмированных мужчину и женщину забрала скорая медицинская помощь еще до приезда спасателей. Оба доставлены в областную клиническую больницу.

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело человека без признаков жизни.

"В 00:22 спасатели локализовали пожар, а в 00:52 - ликвидировали. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении. От Управления ГСЧС в области привлекались 2 единицы техники и 9 человек личного состава", - говорится в сообщении ДСНС.