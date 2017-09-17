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В Германии мужчина застрелил в ресторане двоих человек
17.09.2017 12:59

В Германии мужчина застрелил в ресторане двоих человек

В воскресенье, 17 сентября, баварская полиция задержала в городе Траунройт мужчину, который подозревается в стрельбе в ресторане, об этом сообщает местное издание Тagesspiegel.

Согласно сообщению полиции, в результате стрельбы два человека погибли, еще двое тяжело ранены.

"Мы находимся в самом начале следствия", - заявил полицейский, отказавшись назвать причины инцидента.

Известно, что убийца пришел в ресторан в субботу около 22.30 по местному времени, он был вооружен и открыл огонь, в результате стрельбы двое мужчин погибли на месте. Тяжело ранены две женщины, но их состояние стабильное, добавил представитель полиции.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ученик Киевского профессионального лицея строительства и коммунального хозяйства пострадал в результате стрельбы в учебном заведении.

 

Теги материала: Германия, стрельба, смерть, пострадавшие
Новости СМИ2
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