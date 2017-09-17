В Германии мужчина застрелил в ресторане двоих человек

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 17 сентября, баварская полиция задержала в городе Траунройт мужчину, который подозревается в стрельбе в ресторане, об этом сообщает местное издание Тagesspiegel.

Согласно сообщению полиции, в результате стрельбы два человека погибли, еще двое тяжело ранены.

"Мы находимся в самом начале следствия", - заявил полицейский, отказавшись назвать причины инцидента.

Известно, что убийца пришел в ресторан в субботу около 22.30 по местному времени, он был вооружен и открыл огонь, в результате стрельбы двое мужчин погибли на месте. Тяжело ранены две женщины, но их состояние стабильное, добавил представитель полиции.