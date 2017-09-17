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Жители Одессы рассказали о сильных взрывах, произошедших ночью
17.09.2017 10:59

Жители Одессы рассказали о сильных взрывах, произошедших ночью

В ночь на воскресенье, 17 сентября, в Одессе произошли два сильных взрыва, сообщили жители города в социальных сетях.

Первый из них состоялся в 00:11. Хлопок был слышен в районе Куликова поля, Итальянского бульвара, Канатной, парка Шевченко.

Пользователи соцсетей сообщили, что на Малой Арнаутской взорвалась машина.

Второй взрыв произошел уже двумя часами позже, около 02:33. При этом в полиции заявляют, что узнали о нем только в 04:17. Инцидент зафиксировали на улице Тираспольской, 5, а слышен он был на Успенской, Преображенской.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, пиротехники. После проверки выяснилось, что взорвалась сигнальная морская ракет ЗБР-40. С ее помощью во время бедствия подается соответствующий сигнал.

Известно также, что советник главы Нацполиции Руслан Форостяк на своей странице в Facebook сообщил, что факты взрыва в центральной части города пока официально не подтверждены.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Киеве на станции метро "Вокзальная" правоохранители обнаружили боеприпасы у одного из пассажиров.

Теги материала: взрыв, Одесса, машина, ракета
Новости СМИ2
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