Жители Одессы рассказали о сильных взрывах, произошедших ночью

MIGnews.com.ua

В ночь на воскресенье, 17 сентября, в Одессе произошли два сильных взрыва, сообщили жители города в социальных сетях.

Первый из них состоялся в 00:11. Хлопок был слышен в районе Куликова поля, Итальянского бульвара, Канатной, парка Шевченко.

Пользователи соцсетей сообщили, что на Малой Арнаутской взорвалась машина.

Второй взрыв произошел уже двумя часами позже, около 02:33. При этом в полиции заявляют, что узнали о нем только в 04:17. Инцидент зафиксировали на улице Тираспольской, 5, а слышен он был на Успенской, Преображенской.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, пиротехники. После проверки выяснилось, что взорвалась сигнальная морская ракет ЗБР-40. С ее помощью во время бедствия подается соответствующий сигнал.

Известно также, что советник главы Нацполиции Руслан Форостяк на своей странице в Facebook сообщил, что факты взрыва в центральной части города пока официально не подтверждены.