Жители Одессы рассказали о сильных взрывах, произошедших ночью

В ночь на воскресенье, 17 сентября, в Одессе произошли два сильных взрыва, сообщили жители города в социальных сетях.
Первый из них состоялся в 00:11. Хлопок был слышен в районе Куликова поля, Итальянского бульвара, Канатной, парка Шевченко.
Пользователи соцсетей сообщили, что на Малой Арнаутской взорвалась машина.
Второй взрыв произошел уже двумя часами позже, около 02:33. При этом в полиции заявляют, что узнали о нем только в 04:17. Инцидент зафиксировали на улице Тираспольской, 5, а слышен он был на Успенской, Преображенской.
На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, пиротехники. После проверки выяснилось, что взорвалась сигнальная морская ракет ЗБР-40. С ее помощью во время бедствия подается соответствующий сигнал.
Известно также, что советник главы Нацполиции Руслан Форостяк на своей странице в Facebook сообщил, что факты взрыва в центральной части города пока официально не подтверждены.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Киеве на станции метро "Вокзальная" правоохранители обнаружили боеприпасы у одного из пассажиров.