В Донецкой области упал российский беспилотник

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Украинские военные нашли вблизи села Новоградовка в Донецкой области российский беспилотник "Орлан-10", говорится в сообщении пресс-центра АТО на официальной странице в Facebook.

В штабе отметили, что украинские военные даже не успели сбить летательный аппарат, хотя отслеживали его передвижение над украинской территорией. "Орлан-10" упал вследствие технического сбоя системы.

"Соответствует модели, которую изготавливают в России. Разработкой "Орлан-10" занимается российское предприятие под названием "Специальный технологический центр". Корпус и двигатель - российского производства, электронная "начинка" родом из Тайваня", - говорится в сообщении.

Известно, что подобная модификация беспилотника является довольно недешевой. В частности, сам комплекс оценивается в 18 миллионов рублей, а стоимость самолета - в 5-7 миллионов рублей.

При этом противник зачастую использует подобный беспилотник не в одиночку, а по два-три.

"Если в группе три летательные аппараты, то первый ведет разведку с высоты 1000-1500 м, второй - это БПЛА радиоэлектронной борьбы, третий - ретранслятор, который осуществляет передачу разведывательной информации центра управления (высота 4,5-5 км и более). Чаще в группе два аппарата - разведчик и ретранслятор", - резюмировали в штабе.