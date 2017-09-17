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Штаб АТО: Боевики 35 раз атаковали позиции ВСУ
17.09.2017 08:52

Штаб АТО: Боевики 35 раз атаковали позиции ВСУ

За субботу, 16 сентября, российские боевики на Донбассе всего совершили 35 обстрелов позиций сил антитеррористической операции, потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО несколько обострилась, однако оставалась контролируемой украинской армией. После 18:00 российские оккупанты активизировали обстрелы наших позиций, одиночно используя при этом минометы различных калибров", - говорится в утреннем сводке штаба.

Сообщается, что боевики трижды с миномета калибра 82 миллиметра, гранатометов, стрелкового оружия били по украинским защитникам в районе Авдеевской промзоны.

На Приморском направлении с 82-миллиметровых минометов враг открывал огонь на подступах к Широкино и Павлополя, а на Луганском направлении вечером и ночью боевики трижды били из минометов различных калибров по укреплениям в окрестностях Крымского.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 35 раз нарушили перемирие. В ходе почти половины обстрелов наших позиций силы АТО открывали огонь. Потерь среди украинских военных нет", - резюмировали в пресс-центре штаба АТО.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители незаконных вооруженных формирований не прекращают обстрелы позиций украинских военнослужащих, однако с полуночи не применяли минометы и другое тяжелое вооружение.

Теги материала: боевики, ВСУ, обстрел, АТО
Новости СМИ2
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