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Полиция задержала подозреваемого в совершении теракта в Лондоне
16.09.2017 21:51

Полиция задержала подозреваемого в совершении теракта в Лондоне

Сотрудники полиции Великобритании задержали мужчину в возрасте 18 лет по подозрению в причастности к совершению теракта в лондонском метро. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"18-летний мужчина был арестован полицией Кента в портовой зоне Дувра сегодня утром, в субботу, 16 сентября, в соответствии с разделом 41 Закона о борьбе с терроризмом", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время предполагаемый злоумышленник находится в местном полицейском участке. Позже его переведут в южный полицейский участок Лондона.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, число пострадавших в результате взрыва на станции метро "Парсонс Грин" в Лондоне возросло до 29 человек.

Напомним, что в пятницу, 15 сентября, на станции лондонского метро "Парсонс-Грин" произошел взрыв.

Теги материала: Великобритания, Лондон, метро, взрыв, подозреваемый, полиция
Новости СМИ2
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