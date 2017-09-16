Полиция задержала подозреваемого в совершении теракта в Лондоне

MIGnews.com.ua

Сотрудники полиции Великобритании задержали мужчину в возрасте 18 лет по подозрению в причастности к совершению теракта в лондонском метро. Об этом сообщает пресс-служба полиции .

"18-летний мужчина был арестован полицией Кента в портовой зоне Дувра сегодня утром, в субботу, 16 сентября, в соответствии с разделом 41 Закона о борьбе с терроризмом", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время предполагаемый злоумышленник находится в местном полицейском участке. Позже его переведут в южный полицейский участок Лондона.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, число пострадавших в результате взрыва на станции метро "Парсонс Грин" в Лондоне возросло до 29 человек .