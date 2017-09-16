Активисты взяли штурмом мэрию Одессы из-за смерти детей в лагере

MIGnews.com.ua

Родители детей, которые отдыхали в лагере "Виктория" в Одессе и общественные активисты собрались возле здания мэрии. Об этом сообщает Думская .

Митингующие собрались на Думской площади, где требуют прибытия мэра города Геннадия Труханова и его заместителя Зинаиды Цвиринько. Всего под стены мэрии пришли приблизительно 200 человек.

Активисты начали штурм здания и пытались выбить двери. Позже они принесли шины под крыльцо здания, одну из которых бросили в сотрудника полиции. Когда митингующие попытались выбить стекло и двери правоохранители применили газ и оттеснили людей.

"Взорвалась светошумовая граната. Была жесткая драка между муниципалами и патриотами. Их разняли бойцы Нацгвардии, которые отделили стороны друг от друга. Что-то бросили в начальника ГУНП генерала Головина. Все кашляют из-за газа", - говорится в сообщении.

Руководитель полиции пообещал организовать встречу с губернатором в воскресенье, 17 сентября.

Кроме того, активисты переговорили с вице-мэром Андреем Котляром, решив прийти на встречу в Областную государственную администрацию 17 сентября, если там будут Труханов и Цвиринько.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, полиция задержала директора одесского детского лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна.