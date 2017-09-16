Штаб АТО: Боевики обстреляли Авдеевскую промзону из гранатометов

MIGnews.com.ua

Представители незаконных вооруженных формирований не прекращают обстрелы позиций украинских военнослужащих, однако с полуночи не применяли минометы и другое тяжелое вооружение. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Всего в субботу, 16 сентября, российско-оккупационные войска десять раз нарушили режим тишины. Силы АТО четыре раза открывали ответный огонь, чтобы заставить противника прекратить провокации.

На донецком направлении ночью боевики два раза обстреляли позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины районе Авдеевской промзоны из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Зайцево они несколько раз открывали огонь из стрелкового оружия.

На приморском направлении случаи открытия огня зафиксированы около Водяного и Широкино.

На луганском направлении незаконные вооруженные формирования дважды использовали гранатометы разных видов возле Крымского. Позиции в районе Новотошковского боевики обстреляли из крупнокалиберного пулемета.

За день в результате боевых действий никто из украинских военнослужащих не пострадал.