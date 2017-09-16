Пожар в одесском лагере: полицейские задержали директора

MIGnews.com.ua

Полиция задержала директора одесского детского лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна. Об этом сообщает Думская со ссылкой на руководителя Главного управления национальной полиции в Одесской области генерала Дмитрия Головина.

Мужчину обвиняют в нарушении правил пожарной безопасности, в результате которого погибли дети и был нанесен крупный материальный ущерб.

Также из-за инцидента заместителя Саркисяна и главу Киевской районной администрации Владимира Сушкова отстранили от должности. Данное распоряжение подписал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Кроме того, директор департамента образования Елена Буйневич сама подала в отставку.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, тело еще одной погибшей в пожаре в одесском лагере "Виктория" было найдено .