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Пожар в одесском лагере: полицейские задержали директора
16.09.2017 18:47

Пожар в одесском лагере: полицейские задержали директора

Полиция задержала директора одесского детского лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна. Об этом сообщает Думская со ссылкой на руководителя Главного управления национальной полиции в Одесской области генерала Дмитрия Головина.

Мужчину обвиняют в нарушении правил пожарной безопасности, в результате которого погибли дети и был нанесен крупный материальный ущерб.

Также из-за инцидента заместителя Саркисяна и главу Киевской районной администрации Владимира Сушкова отстранили от должности. Данное распоряжение подписал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Кроме того, директор департамента образования Елена Буйневич сама подала в отставку.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, тело еще одной погибшей в пожаре в одесском лагере "Виктория" было найдено.

Напомним, что сигнализация в одесском лагере "Виктория", где произошел пожар в ночь на субботу, 16 сентября, не работала уже несколько месяцев.

Теги материала: Одесса, детский лагерь, пожар, директор, задержание, полиция
Новости СМИ2
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